На Львовщине авто с подростками попало в ужасную аварию: двое погибших и трое травмированных
Три пассажира Mercedes - это 15-летний и двое 17-летних юношей, госпитализировали.
Вечером 13 августа во Львовской области произошла смертельная авария. Погибли 15-летняя девочка и 20-летний парень. Травмированы трое несовершеннолетних.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.
ДТП произошло на автодороге "Жидачев-Ходоров" в Стрыйском районе. Произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz, которым управлял 17-летний подросток, и автомобиля Seat Altea XL, за рулем которого находился 31-летний мужчина.
От полученных в результате ДТП травм двое пассажиров Mercedes погибли на месте аварии. Еще два пассажира и водитель этого автомобиля получили телесные повреждения и были госпитализированы.
По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Решается вопрос о задержании несовершеннолетнего водителя Mercedes-Benz.
Как сообщалось, в Ровенской области правоохранитель устроил смертельную аварию. По данным следствия, около 17:30 милиционер из Ровно, управляя собственным автомобилем, во время выполнения маневра выехал на обочину и сбил двух пешеходов. Один погиб на месте.