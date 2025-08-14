На Львовщине авто с подростками попало в ужасную аварию: двое погибших и трое травмированных

Авария во Львовской области. / © Полиция Львовской области

Вечером 13 августа во Львовской области произошла смертельная авария. Погибли 15-летняя девочка и 20-летний парень. Травмированы трое несовершеннолетних.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

ДТП произошло на автодороге "Жидачев-Ходоров" в Стрыйском районе. Произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz, которым управлял 17-летний подросток, и автомобиля Seat Altea XL, за рулем которого находился 31-летний мужчина.

От полученных в результате ДТП травм двое пассажиров Mercedes погибли на месте аварии. Еще два пассажира и водитель этого автомобиля получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Решается вопрос о задержании несовершеннолетнего водителя Mercedes-Benz.

