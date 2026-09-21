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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Львовщине бетонная плита раздавила парня — детали трагедии

В полицию обратились товарищи погибшего и сообщили о происшествии. 16-летний парень скончался на месте от полученных травм.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Полиция выясняет все детали

Полиция выясняет все детали

В Стрые на территории заброшенного здания погиб 16-летний местный житель в результате падения на него бетонного блока.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Трагедия произошла недалеко от ул. Ивана Выговского, за пределами парка имени Тараса Шевченко, на территории заброшенного здания (бывшего деревообрабатывающего комбината).

Бетонная плита забора упала на 16-летнего местного жителя. От полученных травм он погиб на месте.

По факту следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Стрыйской окружной прокуратуры, внесли в реестр сведения по ч.3 ст.367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, во Львове 13-летний парень пытался сделать селфи на вагоне поезда, однако получил ожоги и попал в больницу.

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