На Львовщине бетонная плита раздавила парня — детали трагедии

Полиция выясняет все детали

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В Стрые на территории заброшенного здания погиб 16-летний местный житель в результате падения на него бетонного блока.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

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Трагедия произошла недалеко от ул. Ивана Выговского, за пределами парка имени Тараса Шевченко, на территории заброшенного здания (бывшего деревообрабатывающего комбината).

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Бетонная плита забора упала на 16-летнего местного жителя. От полученных травм он погиб на месте.

По факту следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Стрыйской окружной прокуратуры, внесли в реестр сведения по ч.3 ст.367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, во Львове 13-летний парень пытался сделать селфи на вагоне поезда, однако получил ожоги и попал в больницу.

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