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- Украина
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На Львовщине бетонная плита раздавила парня — детали трагедии
В полицию обратились товарищи погибшего и сообщили о происшествии. 16-летний парень скончался на месте от полученных травм.
В Стрые на территории заброшенного здания погиб 16-летний местный житель в результате падения на него бетонного блока.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Трагедия произошла недалеко от ул. Ивана Выговского, за пределами парка имени Тараса Шевченко, на территории заброшенного здания (бывшего деревообрабатывающего комбината).
Бетонная плита забора упала на 16-летнего местного жителя. От полученных травм он погиб на месте.
По факту следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Стрыйской окружной прокуратуры, внесли в реестр сведения по ч.3 ст.367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, во Львове 13-летний парень пытался сделать селфи на вагоне поезда, однако получил ожоги и попал в больницу.