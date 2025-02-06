На Львовщине будут судить командира воинской части, который "погорел" на кроватях

Командир одной из воинских частей во Львовской области закупил кровати для военных по завышенным ценам, нанеся ущерб государству в размере более 8,5 млн грн. Теперь его обвиняют в небрежном отношении к военной службе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как установлено досудебным расследованием, кровати для военных были приобретены без применения установленных процедур напрямую у поставщиков.

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“Командир части разрешил произвести оплату без проверки рыночной стоимости товара и вопреки требованиям проведения таких закупок. Таким образом, было закуплено более 3 тыс. кроватей ярусного типа по цене 21,7 млн гривен, что превысило рыночную цену в полтора раза”, — говорится в сообщении.

Командиру воинской части объявлено подозрение по ч. 4 ст. 425 УК (небрежное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Принимаются действия по возмещению нанесенного государству ущерба.

Напомним, ранее работники Государственного бюро расследований разоблачили организованную группу, завладевшую более 101 миллионом гривен при закупках топливной древесины для нужд Вооруженных Сил Украины.

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