На Львовщине чиновники ВВК придумывали болезни военнообязанным

Задержание должностных лиц ВЛК на Львовщине / © Полиция Львовской области

На Львовщине должностные лица военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК и СП списывали здоровых мужчин с воинского учета, придумывая для них диагнозы с болезнями, которых у них не было.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Во время следствия было установлено, что врач-психиатр, врач-невропатолог и врач-хирург подделывали медицинские документы военнообязанных мужчин призывного возраста.

«Врачи диагностировали у пациентов заболевания, которых у них на самом деле не было, но которые делали их непригодными к военной службе и давали возможность в дальнейшем быть исключенными из воинского учета», — говорится в сообщении.

В пресс-службе управления СБУ во Львовской области добавили, что за время функционирования преступной схемы должностные лица ВВК списали с воинского учета не менее 20 военнообязанных мужчин. При этом шестеро из них смогли беспрепятственно выехать из Украины.

На основании собранных доказательств всем трем фигурантам сообщено о подозрениях по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и других лиц, которые могут быть причастны к схеме.

Напомним, в Украине зафиксирован катастрофический рост обращений о нарушениях прав граждан во время мобилизационных мероприятий. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о тысячах случаев насилия и смерти в помещениях ТЦК.

