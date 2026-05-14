На Львовщине чиновники ВВК придумывали болезни военнообязанным
За время функционирования преступной схемы должностные лица ВВК списали с воинского учета не менее 20 военнообязанных мужчин.
На Львовщине должностные лица военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК и СП списывали здоровых мужчин с воинского учета, придумывая для них диагнозы с болезнями, которых у них не было.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Во время следствия было установлено, что врач-психиатр, врач-невропатолог и врач-хирург подделывали медицинские документы военнообязанных мужчин призывного возраста.
«Врачи диагностировали у пациентов заболевания, которых у них на самом деле не было, но которые делали их непригодными к военной службе и давали возможность в дальнейшем быть исключенными из воинского учета», — говорится в сообщении.
В пресс-службе управления СБУ во Львовской области добавили, что за время функционирования преступной схемы должностные лица ВВК списали с воинского учета не менее 20 военнообязанных мужчин. При этом шестеро из них смогли беспрепятственно выехать из Украины.
На основании собранных доказательств всем трем фигурантам сообщено о подозрениях по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Продолжается следствие для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и других лиц, которые могут быть причастны к схеме.
Напомним, в Украине зафиксирован катастрофический рост обращений о нарушениях прав граждан во время мобилизационных мероприятий. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о тысячах случаев насилия и смерти в помещениях ТЦК.