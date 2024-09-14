На Львовщине дрон сорвал попытку "телепортации" уклониста

Во Львовской области пограничники 7 Карпатского отряда задержали 32-летнего жителя Запорожья, который пытался "телепортироваться" через пограничный контроль.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Сообщается, что мужчина вместе с напарницей решил провести эксперимент по переносу материи, пытаясь избежать физического прохождения пространства между двумя точками. Они путешествовали в Закарпатье с целью незаконного преобразования границы, используя нестандартные методы для обхода пограничного контроля.

По пути путешественников был пост пограничников. Чтобы его обойти, 25-летняя женщина взорвала мужчину примерно за 500 метров до поста, сама проехала его и остановилась неподалеку. Мужчина планировал обойти пограничников по лесу и добраться до транспортного средства, чтобы продолжить путешествие. Однако его попытку "телепортации" зафиксировал дрон пограничников.

Напомним, на Волыни правоохранительницу задержали за участие в переправке уклончан в Польшу. Государственное бюро расследований разоблачило ее в незаконной деятельности.

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