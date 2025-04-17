На Львовщине двое маленьких детей потеряли зрение на один глаз из-за кота

Царапины кота могут быть очень опасны для ребенка / © Фото из открытых источников

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На Львовщине двое маленьких детей потеряли зрение на один глаз из-за царапины кота.

Об этом рассказали в Центре детской медицины (больница «Охматдет»).

5-летнего Ивана (имя изменено) из Стрыйского района Львовской области кот поцарапал прямо в глаза. Сначала семья обратилась к местному офтальмологу, назначившему местное лечение, но состояние мальчика не улучшалось. Ребенка направили в «Охаматдет, где офтальмологи обнаружили у мальчика проникающее ранение глаза и воспаление всех его оболочек (эндофтальмит, увеит).

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Несмотря на проведение двух сложных операций, во время которых врачи удаляли стекловидное тело и подшивали сетчатку из-за ее отслойки, последствия инфекции уже были необратимы.

«Ребенка дважды оперировали, забирали фиброзные пленки, потому что ситуация ухудшалась. Но, к сожалению, его левый глаз почти полностью потерял зрение. Другой глаз остался невредимым», — рассказывает врач-офтальмолог Александра Сондей.

Второй случай

Тимофею — 4,5 года. Мальчика кот поцарапал, вероятно, за руку или другую часть тела.

«Мы даже не знали, что кот его поцарапал! Это не была большая, броская царапина. Обратились к врачам, когда увидели, что он постоянно прищуривает глаз», — рассказывает мама Тимофея.

К сожалению, инфекция поразила глаз настолько сильно, что восстановить зрение невозможно.

Что делать, если маленького ребенка поцарапал кот

«Если ребенка поцарапал кот, важно немедленно обработать рану антисептиком и внимательно наблюдать за состоянием здоровья. При появлении любых симптомов — покраснения, отека, боли в глазу или ухудшении зрения — следует немедленно обратиться к врачу. На ранних стадиях инфекцию можно своевременно диагностировать и лечить, что позволяет сохранить зрение. Однако, если бактерия уже привела к воспалению внутренних структур глаза, восстановить зрение часто невозможно», — советует врач-офтальмолог Татьяна Ленив.

Как защитить детей?

Регулярно обследуйте своих кошек у ветеринара и лечите их при обнаружении инфекций;

Избегайте тесного контакта маленьких детей с животными, которые могут поцарапать или укусить;

Если кот поцарапал ребенка — тщательно промойте рану, обработайте антисептиком и обратитесь к врачу за консультацией.

Напомним, что ГУР, СБУ и медики провели уникальную спецоперацию, чтобы спасти жизнь 11-летней девочке.