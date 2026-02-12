На Львовщине эксгумировали тело военного, которого ошибочно считали Назаром Далецким

Могила, где похоронен неизвестный солдат, как считали ранее Назар Далецкий.

В селе Большой Дорошев во Львовской области 11 февраля провели эксгумацию останков человека, ранее идентифицируемого как Назара Далецкого. Процедуру провели после того, как выяснилось, что военнослужащий действительно жив и вернулся из плена.

Информацию о проведении следственных действий на местном кладбище подтвердила «Общественному» мать военного Наталья Далецка.

По словам женщины, она лично не наблюдала за процессом раскрытия могилы и изъятия останков.

«Мне говорили, что мне там не нужно быть, и я не ходила», — сообщила Наталья Далецка.

Правоохранительные органы должны установить личность человека, чьи останки были ошибочно похоронены под именем Назара Далецкого.

Что известно о Назаре Далецком

Напомним, 5 февраля состоялся первый обмен обмена пленными между Украиной и РФ. Домой вернулся военнослужащий Назар Далецкий — житель села Большой Дорош Куликовской общины Львовского района. Однако впоследствии стало известно, что с сентября 2022 защитника считали погибшим. В 2023 году он был похоронен после ошибочного установления личности по результатам ДНК-экспертизы.

Ранее на заседании сессии Львовского облсовета представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный сообщил, что семья Назара Далецкого должна вернуть государству деньги, которые получила в качестве компенсации за гибель военного.

Однако Министерство обороны заявило, что не намерено побуждать семью военнослужащего Назара Далецкого, ошибочно признанного погибшим, к возвращению выплаченных средств.