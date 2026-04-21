На Львовщине грузовик влетел в поезд

На регулируемом железнодорожном переезде во Львовской области произошло столкновение грузового автомобиля с локомотивом пассажирского поезда №64 сообщением Перемышль — Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Укрзализныця».

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Пассажирские вагоны повреждения не получили. Водитель грузовика покинул место происшествия до приезда правоохранителей.

В Укрзализныце подчеркнули, что на момент аварии на переезде работала световая и звуковая сигнализация. Несмотря на исправные предупредительные устройства, водитель грузового авто выехал на рельсы, что привело к столкновению с локомотивом.

В связи с инцидентом железнодорожники призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть максимально внимательными при пересечении железнодорожных переездов.

На Львівщині вантажівка влетіла в потяг. Відео: Львівич / © соцмережі

Напомним, ранее в Винницкой области столкнулись «Интерсити+», который направлялся в Перемышль, и тепловоз. Инцидент произошел на станции Браилов.