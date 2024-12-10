На Львовщине и Буковине разоблачили каналы нелегальной переправки мужчин за границу

На Львовщине и Буковине полицейские заблокировали два нелегальных канала переправки мужчин призывного возраста за границу. В результате операции задержаны организаторы этих преступных схем, а также несколько участников группировок.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Львовской области

Оперативники управления стратегических расследований и следователи полиции Львовщины задержали 38-летнюю женщину, которая организовала схему нелегальной переправки мужчин призывного возраста в Европейский Союз. Подозреваемая обещала "клиентам" беспрепятственный выезд через государственную границу за плату в размере 7 000 долларов с одного человека. Она была задержана на одном из пограничных пунктов пропуска.

Еще одна группа преступников действовала в Черновицкой области. Ее организаторы предлагали мужчинам из других регионов Украины переправку в Румынию за 11 000 долларов. Злоумышленники гарантировали проезд через блокпосты и последующую переправку через неофициальные пункты пропуска. Их задержали после получения аванса за услугу.

Правоохранители также задержали двух водителей, которые должны были транспортировать нелегальных эмигрантов на границу с Румынией. Они были задержаны в селении на границе Украины и Румынии, откуда планировалось продолжение их нелегального пути.

В отношении двух мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь границу, составлены административные протоколы. Организаторам грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни суд вынес приговор в отношении таможенника и железнодорожника, которые пытались незаконно перевезти мужчину призывного возраста в Польшу.

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