На Львовщине из-за сильного ветра обесточены почти 60 сел и городов

Над восстановлением электроснабжения работают около 100 работников "Львовоблэнерго".

Сегодня, 21 февраля, из-за сильного ветра во Львовской области 17 линий электропередач аварийно отключены. Поэтому 57 населенных пунктов обесточены. Из них 27 – полностью, 30 – частично.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Найбольше обесточенных населенных пунктов есть на Яворовском, Бродовском, Перемышлянском и Жовковском направлениях.

"Над восстановлением питания работают 94 работника "Львовоблэнерго", привлекли 33 единицы техники", — отметил Козицкий.



Глава области призвал жителей Львовщины, увидевших поврежденные электросети, немедленно сообщать об этом по номерам:

"Не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи ближе чем на восемь метров, поскольку можно получить смертельный удар током. Отходить из опасной зоны нужно "гусиным шагом". Позаботьтесь, чтобы до приезда оперативно-выездной бригады "Львовоблэнерго" к месту обрыва провода никто не подходил", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 февраля синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение.

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