На Львовщине из-за сильного ветра падают деревья (фото)

На Львовщине из-за сильного ветра прямо на проезжую часть падают сухие деревья.

Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

"Уже фиксируют падение деревьев, в частности, на проезжей части. На местах работают дорожные службы, патрульные обеспечивают регулирование движения", — говорится в сообщениях.

Правоохранители дали советы, как обезопасить себя и авто от падения сухих веток:

не оставляйте автомобили у деревьев, билбордов и т.п.;

старайтесь избегать прогулок под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение;

при необходимости сразу обращайтесь на линию 102 или сообщайте аварийные службы.

Фото: www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 18 февраля в Украине ухудшится погода. Несмотря на плюсовую температуру, ожидаются мокрый снег, дожди, гололедица и порывистый ветер.

Читайте также: