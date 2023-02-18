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На Львовщине из-за сильного ветра падают деревья (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
924
Время на прочтение
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На Львовщине из-за сильного ветра падают деревья (фото)

Фото: www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Из-за сильного порывистого ветра во Львовской области падают сухие деревья.

На Львовщине из-за сильного ветра прямо на проезжую часть падают сухие деревья.

Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

"Уже фиксируют падение деревьев, в частности, на проезжей части. На местах работают дорожные службы, патрульные обеспечивают регулирование движения", — говорится в сообщениях.

Правоохранители дали советы, как обезопасить себя и авто от падения сухих веток:

  • не оставляйте автомобили у деревьев, билбордов и т.п.;
  • старайтесь избегать прогулок под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение;
  • при необходимости сразу обращайтесь на линию 102 или сообщайте аварийные службы.
© www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области
Фото: www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 18 февраля в Украине ухудшится погода. Несмотря на плюсовую температуру, ожидаются мокрый снег, дожди, гололедица и порывистый ветер.

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Дата публикации
Просмотры
924
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