На Львовщине из-за сильного ветра падают деревья (фото)

Из-за сильного порывистого ветра во Львовской области падают сухие деревья.
На Львовщине из-за сильного ветра прямо на проезжую часть падают сухие деревья.
Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.
"Уже фиксируют падение деревьев, в частности, на проезжей части. На местах работают дорожные службы, патрульные обеспечивают регулирование движения", — говорится в сообщениях.
Правоохранители дали советы, как обезопасить себя и авто от падения сухих веток:
- не оставляйте автомобили у деревьев, билбордов и т.п.;
- старайтесь избегать прогулок под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение;
- при необходимости сразу обращайтесь на линию 102 или сообщайте аварийные службы.
Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 18 февраля в Украине ухудшится погода. Несмотря на плюсовую температуру, ожидаются мокрый снег, дожди, гололедица и порывистый ветер.
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