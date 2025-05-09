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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Львовщине кот спас семью от смертельного пожара

Домашний любимец разбудил людей ночью, когда на крыше уже пылал огонь.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Трагедии удалось избежать благодаря домашнему коту

Трагедии удалось избежать благодаря домашнему коту / © Associated Press

Ночью, 9 мая, в городе Хыров Самборского района возник пожар в частном жилом доме. Когда огонь охватил крышу дома, все жители еще спали. Но трагедии удалось избежать благодаря коту.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

«Когда все в доме спали, на крыше дома уже бушевал огонь. Но трагедии удалось избежать благодаря домашнему коту. Именно он, почувствовав опасность, начал мяукать и бегать по комнате, пока не разбудил хозяев. Почувствовав едкий запах дыма, семья мгновенно выбежала из дома и вызвала спасателей», — говорится в сообщении.

На место прибыли пожарные. Огонь охватил крышу площадью 70 квадратных метров.

В результате пожара никто из людей не пострадал.

Напомним, в Австрии кот вовремя предупредил хозяев о пожаре. Благодаря животному люди успели спастись.

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