- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 174
- Время на прочтение
- 1 мин
На Львовщине кот спас семью от смертельного пожара
Домашний любимец разбудил людей ночью, когда на крыше уже пылал огонь.
Ночью, 9 мая, в городе Хыров Самборского района возник пожар в частном жилом доме. Когда огонь охватил крышу дома, все жители еще спали. Но трагедии удалось избежать благодаря коту.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.
«Когда все в доме спали, на крыше дома уже бушевал огонь. Но трагедии удалось избежать благодаря домашнему коту. Именно он, почувствовав опасность, начал мяукать и бегать по комнате, пока не разбудил хозяев. Почувствовав едкий запах дыма, семья мгновенно выбежала из дома и вызвала спасателей», — говорится в сообщении.
На место прибыли пожарные. Огонь охватил крышу площадью 70 квадратных метров.
В результате пожара никто из людей не пострадал.
Напомним, в Австрии кот вовремя предупредил хозяев о пожаре. Благодаря животному люди успели спастись.