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На Львовщине легковушку смяло в ДТП: погибла женщина с 14-летним ребенком (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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На Львовщине легковушку смяло в ДТП: погибла женщина с 14-летним ребенком (фото)

Фото: Полиция Львовской области

В ДТП погибли женщина и ребенок.

На трассе Киев-Чоп возле села Новый Милятин во Львовской области 9 марта столкнулись Skoda Fabia и микроавтобус Mersedes-Benz Sprinter. 43-летняя женщина за рулем легковушки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

На месте ДТП погибли водитель и ее пассажирка – 14-летняя девочка, сообщили в полиции Львовской области.

57-летний водитель микроавтобуса из Житомирской области не пострадал. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Легковушку смяло от удара.

© Полиция Львовской области
Фото: Полиция Львовской области

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 – нарушение правил безопасности дорожного движения Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

© Полиция Львовской области
Фото: Полиция Львовской области

Напомним, на Полтавщине произошло жуткое ДТП. Легковушка выехала за пределы проезжей части и в результате столкновения с деревом загорелась. В машине заживо сгорели три человека.

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Фургон смяло, как игрушечный: на трассе "Киев-Чоп" ужасное ДТП

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Дата публикации
Просмотры
470
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