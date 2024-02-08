На Львовщине мать придумала, как за 4000 долларов вывести сына за границу – чем это закончилось

Суд также конфисковал у женщины валюту.

Во Львовской области на 17 000 грн оштрафовали женщину, которая предложила пограничникам взятку, чтобы те пропустили ее сына за границу.

Об этом говорится в приговоре Яворивского райсуда Львовской области.

По данным суда, в ноябре 2023 года на пункте пропуска "Краковец" уроженка Сумщины предложила пограничникам 4000 долларов, чтобы те пропустили через границу ее сына.

Однако работники ГНСУ вызвали на место происшествия правоохранителей. Женщина заключила соглашение со следствием и признала свою вину.

Яворовский районный суд Львовской области признал женщину виновной по ч.1 ст.369 УК Украины и оштрафовал на 17 000 грн. Также суд конфисковал у нее 4000 долларов, которые она давала пограничникам.

Приговор суда

Напомним, на границе задержали очередную "партию" уклонистов.

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