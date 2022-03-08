На Львовщине музейные экспонаты и памятники культуры обезопасили от бомбардировок

На Львовщине музейные экспонаты и памятники культуры обезопасили от бомбардировок

В музейных фондах региона хранится 14% всего музейного наследия Украины.

Для сохранения ценных экспонатов от возможных боевых действий со стороны России руководители музеев области приняли все необходимые меры для сохранения предметов, принадлежащих Государственному музейному фонду Украины и другим ценным экспонатам.

От действий русских оккупантов защищают и скульптуры и достопримечательности города.

Об этом сообщает Львовский департамент по культуре, национальностям и религиям.

"Сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить наше культурное наследие в эти страшные времена. Ведь все мы уже убедились, что для людей, начавших эту войну, нет ничего святого. Из соображений безопасности не можем разглашать, как именно памятники и экспонаты сохраняют от угроз бомбардировок и боевых действий", — отметила директор департамента по культуре, национальностям и религиям Ирина Гаврилюк.

Во Львове фонтаны на площади Рынок возле Ратуши уже «оделись» в огнеупорные и защитные материалы. Защитили также скульптурные композиции и витражи Латинской кафедры и костела Св. Антония. Защитными экранами закрыли уникальные витражи Успенской церкви авторства Петра Холодного 1928-33 гг.

Напомним, в Житомирской области оккупанты уничтожили церковь в 1862 году, а в Харьковской области обстреляли дом молитвы.

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