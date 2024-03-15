На Львовщине мужчина отказался от мобилизации и передал ВСУ два автомобиля: помогло ли это ему

На суде мужчина просил строго его не наказывать, потому что он волонтер.

Во Львовской области к испытательному сроку приговорили отказавшегося от мобилизации мужчину. На суде он заявил, что якобы передал ВСУ два автомобиля через благотворительный фонд.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

По данным суда, житель Львовщины в августе 2022 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В мае 2023 года мужчине дали повестку, однако он уклонился от службы в армии.

На суде мужчина заявил, что он занимается волонтерством и передал в ВСУ через благотворительный фонд "Мы Украина" два автомобиля. Он просил не отправлять его в тюрьму. Также подсудимый вину в уклонении от мобилизации признал.

Суд учел тот факт, что мужчина передал ВСУ транспорт. Его признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 1 году испытательного срока. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, командир отделения и художник в гражданской жизни Дмитрий Гапчинский эмоционально обратился к избегающим мобилизации гражданским. Он подчеркнул, что украинцы должны понимать, что Россия хочет их уничтожить, и пока они уклоняются от мобилизации, защищающих их может не остаться.

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