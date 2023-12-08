На Львовщине мужчина отказался от мобилизации из-за "ребенка в незарегистрированном браке": что решил суд

На суде мужчина подтвердил, что не желает служить в армии.

Во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации, потому что у него есть ребенок.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

По данным суда, житель Львовщины в июне 2023 года ВВК признала годным к службе в армии. Он получил повестку и должен был прийти в военкомат, однако уклонился от службы в армии.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что "не желает служить, так как имеет малолетнего ребенка от незарегистрированного брака, а также испугался". Житель Львовщины просил суд не отправлять его в тюрьму.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, полковник запаса высказался по поводу мобилизации в Украине.

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