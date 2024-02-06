На Львовщине мужчина отказался от мобилизации, потому что "его забрали с улицы и организовали ВВК за 5 минут"

Во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что его незаконно работники ТЦК, а ВВК он прошел через 5 минут.

Об этом идет речь в приговоре Червоноградского городского суда Львовской области.

По данным суда, мужчина 20 июля 2023 прошел ВВК и получил повестку, однако уклонился от службы в армии, написав заявление об отказе.

В сентябре 2023 года ему снова хотели вручить повестку, однако мужчина тоже уклонился, написав соответствующее заявление.

На суде мужчина вину признал только частично. Он заявил, что якобы его на улице незаконно задержали работники ТЦК, а ВЛК он прошел через 5 минут.

"Указал, что последние забрали у него телефон, задержали и удерживали неправомерно. Кроме того, отметил, что заключение военно-врачебной комиссии было проведено с нарушениями, поскольку его провели без врачей и через 5 минут. На фоне этих событий у него произошел стресс, после чего он отказался получать повестку, о чем был составлен соответствующий акт. Добавил, что занимается волонтерством, помогает ВСУ", — говорится в показании подозреваемого.

Суд исследовал материалы дела и установил, что ВЛК мужчина прошел без нарушений, поскольку подсудимый не предоставил доказательств противоположного.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, на Хмельнитчине мужчина отказался от мобилизации, потому что ему не исполнилось 27 лет.

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