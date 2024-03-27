На Львовщине мужчина отказался от мобилизации, потому что "имеет трех неофициальных детей": чем это закончилось

Во Львовской области к 3 годам испытательного срока приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации. Свои действия он объяснил тем, что больной и "имеют трое детей, которые официально на него не зарегистрированы".

Об этом говорится в приговоре Самборского райсуда Львовской области.

По данным суда, в ноябре 2023 года ВВК признала жителя Львовщины годным к службе в армии. Ему дали повестку и мужчина должен был в декабре прийти в ТЦК. Однако подсудимый уклонился от мобилизации.

На суде мужчина заявил, что действительно отказывался от службы в армии. Он заявил, что якобы испытывает проблемы со зрением, троих незарегистрированных детей от бывшей сожительницы. Также мужчина утверждал, что теперь у него новая женщина, которая сама воспитывает троих детей. Он добавил, что планирует жениться на ней, чтобы иметь отсрочку от мобилизации.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам испытательного срока.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

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