На Львовщине мужчина отказался от мобилизации, считая себя "ограниченно пригодным": его строго наказали

Во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, но отказался от мобилизации из-за состояния своего здоровья и опасения, что его жена станет вдовой.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

По данным суда, мужчину 29 мая 2023 года признали годным к военной службе. В тот же день он получил повестку и должен был прийти в военкомат, однако житель Львовщины уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что не пришел в военкомат, поскольку боялся, что его отправят на службу в воинскую часть вблизи в зоны боевых действий. Также мужчина добавил, что он якобы должен был служить в десантно-штурмовых войсках, хотя имеет проблемы со здоровьем и весит 49 килограммов.

"Считает, что такое положение вещей с его участием отнюдь не принесет пользы государству. Указал также, что до времени объявленного в Украине военного положения он был непригодным для военной службы в мирное время и ограниченно годным в военное время, и причин для изменения таких обстоятельств не было и ему до сих пор остаются непонятными. Поэтому заключает, что поступил так, опасаясь за то, что его жена и малолетняя дочь останутся соответственно вдовой и сиротой, чего бы ему очень не хотелось, и считает, что поступил правильно", - говорится в материалах дела.

Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговора суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Закарпатье мужчина отказался от мобилизации из-за "туберкулеза и неграмотности".

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