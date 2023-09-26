На Львовщине мужчина почти год избегал мобилизации из-за "воздушных тревог": как его наказали

Призывник на суде в том, что его так и не смогли мобилизовать обвинил военкомов.

Во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего 5 повесток, однако почти год он уклонялся от мобилизации. На суде он вину возразил и заявил, что не смог добраться до военкомата из-за постоянных воздушных тревог и других причин.

Об этом говорится в приговоре Дрогобычского районного суда Львовской области.

По данным суда, мужчину в октябре 2022 года сочли годным к службе в армии. 26 октября 2022 он должен был прибыть в ТЦК и СП, однако этого так и не сделал.

Мужчина получил 5 повесток, но постоянно находил причины не приходить в ТЦК и СП

На суде подозреваемый свою вину возразил. Он заявил, что никогда не служил в армии, а в октябре не прибыл в военкомат, поскольку была объявлена воздушная тревога. После отбоя угрозы призывник заявил, что не смог доехать из Борислава в Дрогобыч из-за отсутствия транспорта.

Материалы суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

"Кроме этого считает, что поскольку в повестке было определено время, когда он должен был прибыть в центр комплектования, однако в это время была тревога, что объективно сделало невозможным такое его прибытие, а потому прибыть в центр в другое, чем определено в повестке время, у него обязанности не было", — говорится в материалах суда.

3 марта 2023 года он снова получил повестку, однако по его словам, когда он прибыл в военкомат снова началась воздушная тревога и ему дали новую повестку на 8 марта 2023 года. Когда он прибыл на этот раз, мужчине якобы сообщили об открытии против него уголовного производства, а потому он снова пошел домой.

7 августа 2023 года мужчина получил очередную повестку, однако не пришел в военкомат, потому что у него якобы болел зуб.

Мужчина на суде подтвердил, что получил примерно 5 повесток, однако считает виновными во всем работников военкомата, которые его не забрали на службу в армию.

В ходе судебных прений призывник заявил, что якобы дело против него велось с "нарушением и сфальсифицированными доказательствами". Он добавил, что хочет мира, а его "желание прибывать или не прибывать в военкомат значения для следствия не имеют". Свою вину он категорически возразил.

Что рассказали работники военкомата

Работник военкомата сообщил, что подозреваемый был признан годным к службе в армии, однако он 26 октября не пришел в ТЦК и СП. Тогда он позвонил призывнику и тот сообщил, что не придет, поскольку находится за пределами Дрогобыча. Военный добавил, что если бы призывник сообщил ему о проблемах с транспортом, то за ним бы выехали и доставили в ТЦК и СП.

Военкком также добавил, что во время воздушной тревоги гражданские должны покидать территорию ТЦК и СП, тогда как призывников приглашают пройти к укрытию. Он отметил, что подозреваемый пришел в военкомат только в феврале 2023 года и получал повестки на март и август 2023 года, однако и их проигнорировал.

Это подтвердил и другой работник военкомата.

Материалы судебного дела / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Приговор суда

Дрогобычский районный суд учел, что мужчина неоднократно избегал не только военкомата, но и "уклонялся также и от суда, за что объявлялся в розыск". Также прокурор просил для призывника реальный срок лишения свободы.

Поэтому суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и назначил ему 3 года лишения свободы. Он также должен заплатить 3028 грн. за проведение экспертизы.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, на Буковине мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации из-за беременной девушки.

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