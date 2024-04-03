На Львовщине мужчина получил повестку и стал "верующим человеком": избежал ли он мобилизации

Во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и отказался от мобилизации. После этого он крестился и стал членом религиозной общины "Агапа".

Об этом идет речь в приговоре Червоноградского городского суда Львовской области.

По данным суда, в августе 2023 года подсудимый был признан годным к службе в армии. Тогда же он получил повестку, но уклонился от мобилизации.

На суде житель Львовщины вину признал частично. Он обвинил работников ТЦК в "неправомерных действиях". Также мужчина жаловался, что ВВК не учла его проблемы со здоровьем и убеждал суд, что он "верующий человек, и не желает держать оружие в руках, поскольку этого запрещает его церковь и религия".

На суде работник военкомата сообщил, что подсудимый "заявление о том, чтобы ему предоставили альтернативную службу, в связи с религиозными убеждениями он не подавал".

Представитель религиозной организации "Агапа" на суде сообщил, что подсудимый помогал ему при создании реабилитационных центров. Обвиняемый якобы "сообщал работникам РТЦК, что является верующим человеком и не может проходить военную службу в связи с религиозными убеждениями. Указал, что религия, которую он исповедует, прямо не запрещает нести военную службу". Также член религиозной организации добавил, что подсудимый только недавно прошел крещение.

Суд получил ответ на запрос религиозной организации религиозной общины "Агапа" Церкви христиан веры евангельской во Львове, в которой говорилось, что подсудимый не является членом церкви и водного крещения в их церкви не принимал.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако крестился и заявил, что "религия не позволяет ему служить там, где убивают".

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