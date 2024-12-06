На Львовщине мужчина получил повестку, однако уклонился от мобилизации, потому что "не дошел до ТЦК": что произошло

Во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Червоноградского городского суда Львовской области.

По данным суда, в сентябре 2023 житель Львовщины прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации. Тогда он получил повестку, но уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал. Он отметил, что сначала получил одну повестку, однако его не мобилизовали и вручили повестку на следующий день. Житель Львовщины утверждает, что он пришел в ТЦК, но ему сказали "о том, что он может идти домой и ему позвонят для того, чтобы прибыть на другую дату, однако при этом повестки ему не вручали".

Знакомый подсудимого подтвердил, что в тот день он подвозил мужчину в ТЦК и видел, как он идет в эту сторону.

Мать жителя Львовской области подтвердила, что тот получил повестку. Она отметила, что от 2010 года сын злоупотребляет алкоголем.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

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