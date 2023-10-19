На Львовщине мужчина придумал, как за 50 евро уехать за границу: чем все закончилось

Во Львовской области на 17 000 грн оштрафовали мужчину, который дал пограничникам 50 евро взятки, чтобы те пропустили за границу его дядю.

Об этом говорится в приговоре Яворивского районного суда Львовской области.

По данным суда, уроженец Ровенской области в январе 2023 года на пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе предложил и дал пограничникам взятку в размере 50 евро. Таким образом, он хотел "договориться", чтобы те выпустили за границу его дядю.

Материалы суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Однако подозреваемый был задержан, ему инкриминироли ч. 1 ст. 369 УК Украины. На заседании суда мужчина вину признал и раскаялся. Также он заключил соглашение со следствием.

Яворовский районный суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 17 000 грн. Также суд конфисковал в собственность государства 50 евро взятки.

Напомним, во Львовской области на 10 200 грн оштрафовали мужчину из Винницкой области, который пытался выехать за границу с фальшивыми документами.

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