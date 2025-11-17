На Львовщине мужчина убил супругов из-за долга за корову

Корова / © Associated Press

Во Львовской области осужден 70-летний пенсионер за умышленное убийство супругов — 14 лет лишения свободы.

По материалам дела, между односельчанами возник конфликт из-за долга за корову. Супруги при покупке скота якобы не добавили около 10 тысяч грн.

Тогда пенсионер решил пойти к односельчанам и забрать долг. Ссора между ними переросла в драку.

«Во время встречи между 70-летним супругом возник конфликт на их подворье. Пенсионер вытащил из-под куртки ножи и нанес мужчине шесть ударов, в результате чего тот скончался. После этого он нанес многочисленные смертельные удары ножами жене потерпевшего», — говорится в материалах дела.

После этого он скрылся. На суде 70-летний пенсионер своей вины не признал.

Суд признал его виновным в совершении умышленного убийства двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ) и незаконного ношения холодного оружия (ч. 2 ст. 263 УКУ) и приговорил его к 14 годам лишения свободы.

