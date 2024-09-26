На Львовщине мужчина уклонился от мобилизации, потому что "не смог доехать до ТЦК"

Во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, отказавшегося от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Турковского районного суда Львовской области.

По данным суда, мужчина работает завхозом в одной из школ Львовщины. ВВК признала его пригодным к мобилизации. В январе 2024 года мужчина получил повестку и должен был прибыть в ТЦК, однако уклонился от мобилизации.

На суде прокурор отметил, что хоть подсудимый признал вину, но ничего не сделал, чтобы исправить ситуацию. Обвинитель отметил, что наоборот – мужчина подтвердил, что не хочет быть мобилизованным.

Подсудимый вину признал и раскаялся. Он отметил, что действительно получил повестку, но до "ТЦК не смог доехать, потому что его автомобиль сломался". Впоследствии он решил не идти в армию.

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Львовской области виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Черниговской области мужчина получил повестку и заявил, что перед мобилизацией его должны бесплатно вылечить.

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