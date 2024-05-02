На Львовщине мужчина заявил, что представители ТЦК "похитили его по дороге на работу" и дали повестку: чем это закончилось

На суде мужчина заявил о "похищении" и "давлении на судей".

Во Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

На суде он заявил, что его якобы "похитили по дороге на работу и заставили подписать документы".

Об этом говорится в приговоре Жовковского райсуда Львовской области.

По данным суда, 8 февраля 2023 года мужчину признали годным к мобилизации. На следующий день он должен был прийти в ТЦК для отправки на службу, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина заявил, что мол "он был силой, по его мнению, похищен четырьмя работниками военкомата и незаконно доставлен в ТЦК. Он не возразил относительно прохождения военно-врачебной комиссии. Но потом его путем запугивания и угроз заставили подписать документы". Мужчина утверждал, что якобы он обращался в ГБР, но там ничего не расследовали. Житель Львовщины на суде заявил, что якобы "известно, что на судей оказывается давление, что если они будут защищать людей, тогда их родственникам будут давать повестки".

Суд не учел заявление мужчины о "похищении", поскольку это не было доказано и подтверждено.

Жителя Львовщины признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорили к 1 году испытательного срока.

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, в Тернопольской области мужчина год избегал мобилизации из-за мест, где ему вручили две повестки.

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