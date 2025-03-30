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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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1319
Время на прочтение
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На Львовщине мужчина жестоко избил ребенка на территории школы

Парень получил серьезные травмы, сейчас он находится в больнице.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Злоумышленник задержан

Злоумышленник задержан / © Freepik

На территории одной из школ Яворивского района 47-летний мужчина избил 13-летнего школьника.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

«Злоумышленник начал конфликт с 13-летним парнем на территории школы. Он нанес потерпевшему несколько ударов руками по голове и в участок живота, причинив телесные повреждения. Врачи диагностировали у парня сотрясение головного мозга и ушибы», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное производство, начатое по ч.1 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Санкция статьи предусматривает наказание — штраф от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, в  Житомире отчим ударил 7-летнего пасынка ногой в лицо.

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