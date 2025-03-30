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- Украина
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На Львовщине мужчина жестоко избил ребенка на территории школы
Парень получил серьезные травмы, сейчас он находится в больнице.
На территории одной из школ Яворивского района 47-летний мужчина избил 13-летнего школьника.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
«Злоумышленник начал конфликт с 13-летним парнем на территории школы. Он нанес потерпевшему несколько ударов руками по голове и в участок живота, причинив телесные повреждения. Врачи диагностировали у парня сотрясение головного мозга и ушибы», — говорится в сообщении ведомства.
Уголовное производство, начатое по ч.1 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.
Санкция статьи предусматривает наказание — штраф от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.
Напомним, в Житомире отчим ударил 7-летнего пасынка ногой в лицо.