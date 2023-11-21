На Львовщине мужчину мобилизовали с работы: он сбежал и спрятался

Во Львовской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили сбежавшего от военкомов мужчину, который прятался от мобилизации в соседнем доме.

Об этом идет речь в приговоре Жовковского районного суда Львовской области.

По данным суда, в июне ВВК признала мужчину пригодным к службе в армии, в тот же день он получил повестку, однако отказался ехать на службу.

На суде мужчина рассказал, что 19 июня в 7:30 от приехал на работу в Дубляны. Его встретили работники военкомата и отвезли в Жовкву для прохождения военно-врачебной комиссии. Там его признали годным к службе в армии и вручили повестку. Впоследствии военкомы отвезли жителя Львовщины домой, откуда мужчина хотел взять вещи. Однако подозреваемый сбежал от них и спрятался в соседнем доме. На суде свое поведение мужчина объяснил тем, что не хочет оставлять свою жену и детей одних. Он вину признал и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 1 год испытательного.

Это решение еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Полтавской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что две воинские части его "не приняли", а затем он сам отказался от службы в армии.

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