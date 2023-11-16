На Львовщине мужчину забрали с улицы в ТЦК и СП, но он отказался от мобилизации: какие последствия

Во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации, потому что ухаживал за больной бабушкой.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

Мужчина заявил, что его "добровольно-принудительно" отправили в ТЦК и СП

По данным суда, мужчина 27 мая 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к службе в армии во время действия военного положения. Ему на 29 мая вручили повестку, однако мужчина так и не пришел в ТЦК и СП.

На суде подозреваемый объяснил, что он 27 мая шел по улице, остановился автомобиль с военными и его "произвольно-принудительно" повезли в ТЦК, где он за "15 минут прошел военно-врачебную комиссию" и которая признала его годным к службе в армии. Уже через час он получил повестку и должен был прийти в военкомат, чего не сделал, поскольку его мама болеет сахарным диабетом, а он ухаживает за пожилой бабушкой. На суде мужчина добавил, что он не хочет служить в армии и просил строго его не наказывать.

Суд не учел раскаяние мужчины и вынес суровый приговор

Суд при вынесении приговора не учел "искреннее раскаяние мужчины", поскольку считает, что оно "должно выражаться в желании обвиняемого исправить последствия содеянного и готовность нести наказание".

"Кроме этого, на уточняющие вопросы председательствующего судьи о мотивах отказа обвиняемого от выполнения обязанности о защите Отечества, обвиняемый сообщил, что не намерен идти служить и опекунство в отношении матери или бабушки не оформлял, ни одного доказательства по содержанию матери или бабушки обвиняемым не предоставлено", - говорится в материалах приговора.

Объяснение суда относительно "раскаяния" / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Стрыйский горрайонный суд Львовской области признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Винницкой области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который получил две повестки, но отказался от мобилизации из-за больного отца.

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