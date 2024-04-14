На Львовщине начальник ТЦК мобилизовал забронированного работника: как наказали военкома

Офицер признан виновным в превышении полномочий и оштрафован на 17 тыс. грн.

Во Львовской области начальник одного из районных ТЦК мобилизовал на военную службу забронированного работника Молочной компании "Галичина".

Об этом сообщает Zaxid.net.

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В конце января работник Молочной компании "Галичина" самостоятельно прибыл в районный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Мужчина предоставил работникам военкомата выписку из приказа Минэкономики о бронировании.

В ТЦК проигнорировали документ и в этот же день направили мужчину для прохождения ВЛК, которая сочла его годным к военной службе. Через два дня ему выписали повестку, от которой он отказался. Начальник ТЦК включил этого военнообязанного в приказ о призыве по мобилизации.

Суд выяснил, что начальник ТЦК, мобилизовав забронированного работника, совершил превышение власти или служебных полномочий в условиях военного положения.

В суде начальник ТЦК признан виновным в совершении военного административного правонарушени. Ему назначен штраф в размере 17 тыс. грн. На постановление суда еще может быть подана апелляция.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль поручил внести "более справедливое" постановление о бронировании от мобилизации.

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