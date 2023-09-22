На Львовщине начальник ТЦК обогатился более чем на 4 млн гривен: что об этом известно

НАПК выявило у начальника Самборского районного ТЦК Львовской области активы более чем на 4,4 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Как отмечается, во время проведения мониторинга образа жизни Антикоррупционное бюро обнаружило активы более 4,4 млн грн у начальника Самборского районного ТЦК Львовской области.

По данным следствия, в течение 2020-2022 годов он и его жена приобрели ряд объектов недвижимого имущества. Сам военком объяснил, что недвижимость была приобретена им за личные средства: сбережения его семьи за предыдущий период, заработная плата членов его семьи и подарок от матери в размере 42 тысяч долларов.

“Анализируя доходы декларанта и расходы семьи за последние годы, НАПК установило, что начальник Самборского районного ТЦК не имел возможности приобрести имущество законным способом. Разница между стоимостью недвижимости и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн. грн. Материалы мониторинга образа жизни относительно военкома переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованным и взыскании их в доход государства”, — рассказали в НАПК.

Напомним, что в Житомирской области Начальник службы логистики сдал в ломбарды и продал через интернет 8 тепловизоров и 60 камер ночного видения.

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