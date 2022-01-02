На Львовщине нашли заблудшего лыжника: спасатели напоминают правила безопасного катания

Не злоупотребляйте спиртными напитками во время катания.

Во время катания на лыжах на горе Высокий Верх в с. Волосянка Стрыйского района Львовской области заблудился лыжник 1994 года рождения.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

На поиски выехали спасатели Славской поисково-спасательной группы. Спасатели на снегоходе отправились на поиски мужчины. Заблудившийся найден в лесном массиве близ с. Нижняя Рожанка. В медицинской помощи мужчина не нуждался. В поисковые работы были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Главное управление ГСЧС во Львовской области напоминает правила безопасного катания на горнолыжных трассах:

не съезжайте с трасс;

не злоупотребляйте спиртными напитками во время катания;

надевайте защитное снаряжение и теплую одежду.

Заботьтесь о своей безопасности, а в случае чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101.

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