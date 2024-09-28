На Львовщине совершили насилие над детьми в учебно-реабилитационном центре: Лубинец отреагировал

За каждую жалобу на условия содержания или поведение работников заведения дети получали избиение палками и унижение.

Во Львовской области воспитанницы учебно-реабилитационного центра заявили, что директор учреждения совершал над ними сексуальное насилие. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

"Мною были получены сведения о возможном осуществлении физического, психологического и сексуального насилия в отношении детей директором учебно-реабилитационного заведения", — говорится в сообщении.

Омбудсмен инициировал проверку заведения, где размещают самые уязвимые категории детей: детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и детей с особыми образовательными потребностями.

По его словам, правоохранители зафиксировали показания детей о том, что директор учреждения осуществлял действия сексуального характера в отношении девушек-воспитательниц заведения, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психбольницу.

"Что шокировало: последние пол года дети и другие лица в их интересах обращались с заявлениями в Национальную полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, однако не получили никакого реагирования. Напротив, за каждую жалобу на условия содержания или поведение работников заведения получали избиения палками и унижение", – подчеркнул он.

В заведение вызвали представителей Нацполиции и органы прокуратуры, задокументировавшие факты нарушения. Открыто уголовное производство.

Ранее мы сообщали, что отец в течение девяти лет совершал сексуальное насилие в отношении своих малолетних детей.

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