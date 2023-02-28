На Львовщине ночью загорелась стиральная машинка: 6-летняя девочка оказалась в больнице (фото)

В городе Дубляны, что возле Львова, ночью в доме вспыхнула стиральная машинка. Из-за отравления продуктами горения 6-летний ребенок попал в больницу.

Как рассказали в ГСЧС Львовщины, 28 февраля в 02:47 к ним поступило сообщение о пожаре в Дублянах на ул. Д. Галицкого, 21 в кирпичном двухэтажном жилом доме.

Огнем уничтожена стиральная машинка и вещи домашнего обихода на площади 1 кв. м. В результате пожара отравилась продуктами горения дочь владелицы, 2016 года рождения, которую госпитализировали в больницу Святого Николая.

Пожар был ликвидирован до прибытия чрезвычайников.

Спасатели обращаются к жителям с просьбой осторожно обращаться с электрическими приборами и следить за их исправностью. "Берегите свое имущество и не подвергайте опасности жизни себя и своих близких", — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, в Одесской области во время пожара в частном доме погиб один ребенок, еще один – госпитализирован.

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