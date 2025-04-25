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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Львовщине новый скандал с ТЦК: уклониста с эпилепсией будто бы "выбросили" за ворота

В центре комплектования официально опровергли обвинения.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Во Львовской области мужчина потерял сознание возле ТЦК

Во Львовской области мужчина потерял сознание возле ТЦК / © ТСН.ua

В Мостиске на Львовщине произошел инцидент с мужчиной, которого доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Об этом сообщили в местных пабликах.

По их информации у мужчины произошло эпилептическое нападение, после чего его якобы «выбросили за ворота» ТЦК.

Как сообщили в РТЦК и СП Мостиск, 13 апреля пограничники доставили в военнообязанный центр, который пытался незаконно пересечь границу.

Он находился в состоянии плохого здоровья из-за злоупотреблений алкоголем, подтвержденных во время медосмотра.

«Мужчине было выдано направление на дообследование. Выйдя за ворота ТЦК, гражданин потерял сознание, и военнослужащие ТЦК вызвали скорую», — говорится в сообщении.

В ТЦК подчеркнули, что никакие противоправные действия к мужчине применены не были, и призывали не распространять манипулятивные утверждения.

Напомним, в Одессе полиция подозревает военнослужащего ТЦК и двух членов общественной организации в хулиганстве с использованием травматического оружия в одном из районов города.

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