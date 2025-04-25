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- Украина
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На Львовщине новый скандал с ТЦК: уклониста с эпилепсией будто бы "выбросили" за ворота
В центре комплектования официально опровергли обвинения.
В Мостиске на Львовщине произошел инцидент с мужчиной, которого доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК).
Об этом сообщили в местных пабликах.
По их информации у мужчины произошло эпилептическое нападение, после чего его якобы «выбросили за ворота» ТЦК.
Как сообщили в РТЦК и СП Мостиск, 13 апреля пограничники доставили в военнообязанный центр, который пытался незаконно пересечь границу.
Он находился в состоянии плохого здоровья из-за злоупотреблений алкоголем, подтвержденных во время медосмотра.
«Мужчине было выдано направление на дообследование. Выйдя за ворота ТЦК, гражданин потерял сознание, и военнослужащие ТЦК вызвали скорую», — говорится в сообщении.
В ТЦК подчеркнули, что никакие противоправные действия к мужчине применены не были, и призывали не распространять манипулятивные утверждения.
Напомним, в Одессе полиция подозревает военнослужащего ТЦК и двух членов общественной организации в хулиганстве с использованием травматического оружия в одном из районов города.