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На Львовщине обезвредили угрозу от российского "Кинжала": фото

На Львовщине обезвредили угрозу от российского "Кинжала": фото

Спасатели ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал" во Львовской области / Фото: ГСЧС

Боеголовку российской ракеты обнаружили спустя почти два месяца после обстрела.

На Львовщине пиротехники ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал", которую обнаружили почти через два месяца после массированного обстрела, который произошел еще 4 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, опубликовав соответствующие фото.

Спасатели ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты
Спасатели ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал" во Львовской области / Фото: ГСЧС

Спасатели профессионально и оперативно провели обезвреживание боевой части ракеты с целью обезопасить жителей региона от возможного взрыва.

Спасатели ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты
Спасатели ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал" во Львовской области / Фото: ГСЧС

Напомним, армия РФ нанесла два мощных удара по Львову 4 сентября. Тогда в городе погибли 7 человек. Также были повреждены дома, в том числе исторические здания и авто.

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