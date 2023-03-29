На Львовщине обнаружили незаконные скотомогильники: задержан сын старосты во время сброса останков животных (фото)

Предприниматели, живущие в селе и занимающиеся убоем скота, годами вывозят и выбрасывают кости и внутренности. У леса образовалось место для длительного захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных.
Во Львовской области, в селе Боянец Великомостовской общины, местные власти долго пытаются прекратить незаконное образование могил для скота.
Об этом говорится в Zaxid.net со ссылкой на руководителя ОО "Дорожный контроль Запад" Александра Климова.
Местные предприниматели образовали стихийные скотомогильники на окраине возле леса общины.
Так, во время сброса остатков животных задержали сына старосты села Боянец Петра Голода — 30-летнего Андрея, обязанностью которого следить за порядком на своей территории.
"Во время патрулирования полицейские офицеры Великомостовской общины заметили подозрительный автомобиль с прицепом в лесопосадке вблизи села Боянец. Водитель в это время сбрасывал животные решки в выкопанную яму. Заметив правоохранителей, мужчина покинул прицеп, сел в свой автомобиль и начал убегать. По требованию поли реагировал", – рассказали в полиции.
Правоохранителям удалось догнать беглеца в нескольких километрах. Сразу на месте на него был составлен административный протокол за невыполнение требований об остановке (ст. 122-2 КУоАП). Также на место вызвали следственно-оперативную группу, которая и зафиксировала сброс отходов в незаконный скотомогильник.
По словам старосты, сын которого сбрасывал останки животных, заявил, что в селе многие предприниматели занимаются скупкой и убоем скота, а останки выбрасывают под лесом. По его словам, местные власти борются с этим, однако проблема не решена годами. О незаконных скотомогильниках в Боянке сообщалось еще в 2017-2018 годах. В нелегальном выбросе животных останков подозревали тогдашнего сельского голову Василия Пограничного.
Мы уже то решаем на уровне Великомостовского городского совета, чтобы отвели для этих нужд земельный участок. Люди выживают и тем занимаются. Отходы есть. Костомельный завод то берет, то не берет.. Они обещали, что прекратят. Но так оно уже десятки лет", – говорит Петр Голод.
По его словам, недавно в село приезжала комиссия областной экоинспекции, после этого скотомогильники убрали. Старости тоже выписали штраф.
"В ходе следствия будет установлено, загрязнение ли представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Если да, то это уголовная ответственность. В противном случае, это будет административная ответственность и материалы будут направлены в экологическую инспекцию", – заявил следователь отделения полиции в Сокали Игорь Дещица.
Напомним, в Винницкой области мужчина пытался скрыть убийство своей сожительницы после ссоры — он вывез тело женщины в лес и закопал.
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