На Львовщине обнаружили незаконные скотомогильники: задержан сын старосты во время сброса останков животных (фото)

Предприниматели, живущие в селе и занимающиеся убоем скота, годами вывозят и выбрасывают кости и внутренности. У леса образовалось место для длительного захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных.

Во Львовской области, в селе Боянец Великомостовской общины, местные власти долго пытаются прекратить незаконное образование могил для скота.

Об этом говорится в Zaxid.net со ссылкой на руководителя ОО "Дорожный контроль Запад" Александра Климова.

Местные предприниматели образовали стихийные скотомогильники на окраине возле леса общины.

Фото: Александр Климов

Так, во время сброса остатков животных задержали сына старосты села Боянец Петра Голода — 30-летнего Андрея, обязанностью которого следить за порядком на своей территории.

"Во время патрулирования полицейские офицеры Великомостовской общины заметили подозрительный автомобиль с прицепом в лесопосадке вблизи села Боянец. Водитель в это время сбрасывал животные решки в выкопанную яму. Заметив правоохранителей, мужчина покинул прицеп, сел в свой автомобиль и начал убегать. По требованию поли реагировал", – рассказали в полиции.

Фото: Львовский портал

Правоохранителям удалось догнать беглеца в нескольких километрах. Сразу на месте на него был составлен административный протокол за невыполнение требований об остановке (ст. 122-2 КУоАП). Также на место вызвали следственно-оперативную группу, которая и зафиксировала сброс отходов в незаконный скотомогильник.

По словам старосты, сын которого сбрасывал останки животных, заявил, что в селе многие предприниматели занимаются скупкой и убоем скота, а останки выбрасывают под лесом. По его словам, местные власти борются с этим, однако проблема не решена годами. О незаконных скотомогильниках в Боянке сообщалось еще в 2017-2018 годах. В нелегальном выбросе животных останков подозревали тогдашнего сельского голову Василия Пограничного.

Мы уже то решаем на уровне Великомостовского городского совета, чтобы отвели для этих нужд земельный участок. Люди выживают и тем занимаются. Отходы есть. Костомельный завод то берет, то не берет.. Они обещали, что прекратят. Но так оно уже десятки лет", – говорит Петр Голод.

По его словам, недавно в село приезжала комиссия областной экоинспекции, после этого скотомогильники убрали. Старости тоже выписали штраф.

"В ходе следствия будет установлено, загрязнение ли представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Если да, то это уголовная ответственность. В противном случае, это будет административная ответственность и материалы будут направлены в экологическую инспекцию", – заявил следователь отделения полиции в Сокали Игорь Дещица.

Напомним, в Винницкой области мужчина пытался скрыть убийство своей сожительницы после ссоры — он вывез тело женщины в лес и закопал.

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