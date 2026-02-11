На Львовщине от переохлаждения умер 2-летний мальчик от переохлаждения

Ребенок умер в больнице во время оказания медицинской помощи / © pixabay.com

Реклама

В одной из больниц в Яворивском районе Львовской области умер 2-летний мальчик во время оказания ему медицинской помощи. Предварительно установлено, что ребенок умер от переохлаждения.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Как установили полицейские, ребенка в больницу доставил отец — 43-летний житель района. Врачи диагностировали у маленького пациента общее переохлаждение и другие заболевания. Его госпитализировали в реанимационное отделение, но к сожалению, он умер.

Реклама

Установлено, что мальчик воспитывался в многодетной семье, которая состояла на учете в социальной службе, вместе с четырьмя другими детьми в возрасте от 4 до 10 лет. Отец и мать мальчика не работали, надлежащих условий для проживания и воспитания детям не обеспечивали.

Следователи сообщили матери и отцу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.166 УКУ (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Исполнительным комитетом территориальной общины было принято решение об изъятии детей и помещении их в специализированное детское учреждение.

Реклама

Также начато уголовное производство в отношении двух работников социальной службы, которым инкриминируют служебную халатность.

Напомним, ранее в Луцке погиб двухлетний мальчик от алкогольного отравления. Ребенок случайно выпил алкоголь, который находился в свободном доступе.