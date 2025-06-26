ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3328
Время на прочтение
1 мин

На Львовщине патрульные сбили несовершеннолетнего — момент попал на видео

Пешеход выжил, но попал в больницу. Выясняют все причины и обстоятельства ДТП.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Патрульные попали в ДТП

Патрульные попали в ДТП

Во Львовской области, возле села Красив, патрульные на служебном автомобиле сбили несовершеннолетнего пешехода.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Отмечается, что ДТП произошло у села Красов Львовской области на трассе Киев — Чоп.

На видео, появившемся в соцсетях, несовершеннолетний пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В то же время, служебный автомобиль двигался с проблесковыми маячками.

После ДТП пешехода госпитализировали. По факту ДТП патрульная инициировала служебное расследование.

Напомним, в Черкасской военный ТЦК сбил велосипедистку и скрылся. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК РФ.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie