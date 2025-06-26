Патрульные попали в ДТП

Во Львовской области, возле села Красив, патрульные на служебном автомобиле сбили несовершеннолетнего пешехода.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Отмечается, что ДТП произошло у села Красов Львовской области на трассе Киев — Чоп.

На видео, появившемся в соцсетях, несовершеннолетний пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В то же время, служебный автомобиль двигался с проблесковыми маячками.

После ДТП пешехода госпитализировали. По факту ДТП патрульная инициировала служебное расследование.

