На Львовщине патрульные сбили несовершеннолетнего — момент попал на видео
Пешеход выжил, но попал в больницу. Выясняют все причины и обстоятельства ДТП.
Во Львовской области, возле села Красив, патрульные на служебном автомобиле сбили несовершеннолетнего пешехода.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.
Отмечается, что ДТП произошло у села Красов Львовской области на трассе Киев — Чоп.
На видео, появившемся в соцсетях, несовершеннолетний пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В то же время, служебный автомобиль двигался с проблесковыми маячками.
После ДТП пешехода госпитализировали. По факту ДТП патрульная инициировала служебное расследование.
Напомним, в Черкасской военный ТЦК сбил велосипедистку и скрылся. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК РФ.