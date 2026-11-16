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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Львовщине пешехода переехали сразу два автомобиля

Мужчину переехали KIA Sportage и Peugeot 508 — от полученных травм он скончался на месте.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На месте аварии

На месте аварии

На Львовщине в городе Мостиска произошло ужасное ДТП — 62-летнего мужчину переехали два автомобиля. Он скончался на месте от полученных травм.

Об этом сообщили в полиции.

Как предварительно установили правоохранители, на 62-летнего жителя района совершили наезд два автомобиля: КІА Sportage, которым управляла 30-летняя жительница Яворивского района, и Peugeot 508 под управлением 54-летнего жителя Мостиска.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львовской области во время столкновения двух автомобилей на трассе погибла 4-летняя девочка.

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