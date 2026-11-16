На Львовщине пешехода переехали сразу два автомобиля

На месте аварии

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На Львовщине в городе Мостиска произошло ужасное ДТП — 62-летнего мужчину переехали два автомобиля. Он скончался на месте от полученных травм.

Об этом сообщили в полиции.

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Как предварительно установили правоохранители, на 62-летнего жителя района совершили наезд два автомобиля: КІА Sportage, которым управляла 30-летняя жительница Яворивского района, и Peugeot 508 под управлением 54-летнего жителя Мостиска.

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По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львовской области во время столкновения двух автомобилей на трассе погибла 4-летняя девочка.

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