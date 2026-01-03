На Львовщине подросток влетел в бетонную опору моста, катаясь на тюбинге, запряженном лошадьми (фото)

Скорая помощь

В селе Шептицкого района Львовской области травмировался подросток во время катания на тюбинге, запряженном лошадьми.

Об этом сообщили в полиции Львовской области в Facebook.

«Происшествие произошло 2 января около 22:00 в одном из сел Шептицкого района. Как предварительно установили правоохранители, 22-летний местный житель катался 17-летнего односельчанина на резиновом тюбинге, прицепленного к телеге, запряженной двумя лошадьми», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в определенный момент руководитель потерял контроль над лошадьми — тюбинг выехал за пределы дороги в кювет, подросток выпал и ударился о бетонную опору моста. В результате инцидента, пострадавший получил травмы головы и другие телесные повреждения и был доставлен в больницу.

© Полиция Львовской области

Сейчас по факту происшествия следователи открыли уголовное производство по статье 291 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил на транспорте). Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

