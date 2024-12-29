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На Львовщине пограничники обнаружили автомобиль, разыскиваемый Интерполом (фото)

На Львовщине пограничники обнаружили автомобиль, разыскиваемый Интерполом (фото)

Авто, которое разыскивал Интерпол

При проверке документов на авто сработала база данных Интерпола.

На Львовщине пограничники обнаружили автомобиль, разыскиваемый Интерполом. Ее похитили в Испании в 2018 году.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

Подробности

Как стало известно, во Львовской области, в пункте пропуска "Краковец", пограничники 7 пограничный Карпатский отряд обнаружили автомобиль BMW, находившийся в международном розыске.

"В ходе проверки документов на автомобиль сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, BMW 2017 года выпуска был похищен в Испании в 2018 году", — говорится в сообщении.

В Укрбюро Интерпола подтвердили, что указанный автомобиль действительно состоит на учете угнанного автотранспорта. Похищенный автомобиль передали сотрудникам Нацполиции.

Ранее Интерпол объявил в международный розыск бывшего начальника управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

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