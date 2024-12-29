На Львовщине пограничники обнаружили автомобиль, разыскиваемый Интерполом (фото)

При проверке документов на авто сработала база данных Интерпола.

На Львовщине пограничники обнаружили автомобиль, разыскиваемый Интерполом. Ее похитили в Испании в 2018 году.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

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Как стало известно, во Львовской области, в пункте пропуска "Краковец", пограничники 7 пограничный Карпатский отряд обнаружили автомобиль BMW, находившийся в международном розыске.

"В ходе проверки документов на автомобиль сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, BMW 2017 года выпуска был похищен в Испании в 2018 году", — говорится в сообщении.

В Укрбюро Интерпола подтвердили, что указанный автомобиль действительно состоит на учете угнанного автотранспорта. Похищенный автомобиль передали сотрудникам Нацполиции.

Ранее Интерпол объявил в международный розыск бывшего начальника управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

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