На Львовщине пожары, что повлек за собой пал травы, уничтожили гектар земли

Гектар земли во Львовской области уничтожили пожары, вызванные поджогом травы и листьев.

Подразделения ГСЧС ликвидировали 6 пожаров. Огонь уничтожил один гектар земли, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Палии, не забывайте, что за совершенные действия предусмотрен не только штраф. В условиях военного положения вас могут приравнять к диверсантам и лишить свободы на 15 лет или пожизненно", – напоминает Козицкий.

Напомним, сейчас большая часть ГСЧСовцев помогают в горячих точках, поэтому в других местах людей не хватает.

Украина пылает не только от вражеских бомбардировок — несмотря на все просьбы и оговорки люди снова поджигают траву, листья и мусор. На Днепропетровщине из-за этого выгорело около 40 гектаров леса. Бывают дни, когда спасатели принимают более 300 вызовов. На Прикарпатье за два дня от огня погибли три человека. А в Ровенской области тем, кто поймает поджигателя, обещают 100 долларов премии.

С 3 марта ответственность за поджоги травы существенно возросла. Их приравняли к диверсии, наказания – от 10 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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