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На Львовщине представители ТЦК на авто сбили велосипедиста, который от них бежал (видео)

На Львовщине представители ТЦК на авто сбили велосипедиста, который от них бежал (видео)

В ТЦК объяснили, почему сбили велосипедиста / Фото: Фото из социальных сетей

В ТЦК пояснили, что велосипедист является уклонистом, а их работники "не справились с эмоциями".

Во Львовской области работники ТЦК на автомобиле сбили мужчину на велосипеде, который пытался от них убежать, но сами не справились с управлением и въехали в канаву.

Соответствующее видео появилось в местных пабликах.

На кадрах видно, как мужчина изо всех сил убегает на своем велосипеде. Как вдруг его настигает автомобиль и подрезает велосипедиста, в результате чего тот падает на асфальт. Сам водитель авто не справился с управлением и въехал в канаву. Однако это смутило пассажира – мужчина в форме выбежал из авто и бросился к велосипедисту. Тот покинул своего "двухколесного коня" и бросился наутек.

В соцсетях уточняют, что инцидент произошел в Самборском районе Львовской области.

На Львовщине представители ТЦК на авто сбили велосипедиста, который от них убегал

На Львовщине представители ТЦК на авто сбили велосипедиста, который от них убегал

Что говорят в ТЦК

Львовский областной ТЦК подтвердил, что машина и мужчины в форме – работник одного из районных военкоматов.

"О видео, обнародованном в социальных сетях сообщаем: по просьбе военнослужащих РТЦК предъявить документы, гражданин начал выкрикивать нецензурную лексику, оскорблять военнослужащих, вести себя дерзко и агрессивно. Далее гражданин начал убегать на велосипеде. Военнослужащие, задействованные в группе оповещения, являются участниками боевых действий и на службу в РТЦК переведены из боевых частей. Не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Затем догнали и пытались преградить ему путь. Однако ему удалось скрыться", – говорится в сообщении.

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Напомним, что сегодня, 3 июня, в Киеве вблизи станции метро "Демеевская" во время проверки документов произошла потасовка между гражданскими и работниками ТЦК. В частности, два военкомов, судя по видео, угрожают нескольким женщинам и пытаются их ударить, когда те хотят помешать задержанию прохожих мужчин.

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