На Львовщине приступили к строительству нового пункта пропуска на украино-польской границе

На Львовщине приступили к строительству нового пункта пропуска на украино-польской границе

Уже приступили к строительству полноценного пешеходного перехода в автомобильном пункте пересечения Рава-Русская.

Сейчас там действует временный пеший переход, его открыли с началом полномасштабного вторжения из-за большого потока беженцев. Новый будет отвечать, в частности, требованиям инклюзии, отмечают корреспонденты ТСН.

Проект финансируется за счет польского правительства. "Финансируется за польские кредитные средства, стоимость проекта полтора миллиона евро, мы планируем его завершить через 7-8 месяцев", — говорят во львовской таможне.

Львовская военная администрация совместно с поляками планируют построить еще железнодорожные пункты пропуска. Для этого нужно реконструировать более двадцати километров железнодорожного покрытия. "Разрабатывается проектная документация в направлении Равы-Русской по строительству узкого пути", — заявил замглавы Львовской областной военной администрации Юрий Бучко.

Построение новых пунктов пропуска – это и стратегический подход, и подготовка к Евровидению, которое Украина будет принимать в следующем году, говорят чиновники.

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