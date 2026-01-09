На Львовщине профильные службы работают на месте атаки РФ: устанавливают детали поражения

Полиция / © УНН

На месте атаки РФ в Львовской области работают все профильные службы. Специалисты устанавливают характер поражения – это стандартная процедура после ракетного удара.

Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий .

По его словам, как только будут известны результаты работы специалистов, информацию сразу обнародуют. В то же время глава ОВА предостерег, что этой ночью возможны новые угрозы.

В случае объявления воздушной тревоги жителей области призывают немедленно перейти в укрытие и не пренебрегать правилами безопасности.

"08.01.2026 около 23.30 была объявлена ракетная опасность по всей территории Украины, из-за угрозы применения противником баллистических ракет с полигона "Капустин Яр". Зафиксированы взрывы во Львовской области. Информация уточняется", - добавили в Воздушных Силах ВСУ .

Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.

