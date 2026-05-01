Украина
5809
На Львовщине произошла авария на железной дороге: поезд сошел с рельсов, есть погибшие - журналист (фото, видео)

По данным журналиста, машинист и водитель автокрана погибли. Пострадавших среди пассажиров поезда нет.

Елена Капник
Поезд УЗ.

Утром 1 мая во Львовской области произошла авария с участием пассажирского поезда Киев -Ужгород. Есть погибшие.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.

Авария на железной дороге произошла в районе села Любинцы, вблизи Стрыя. По его информации, поезд столкнулся с автокраном во время пересечения железнодорожного переезда. В результате удара локомотив сошел с рельсов.

«Машинист и водитель автокрана погибли на месте. Помощник машиниста выжил, но получил тяжелые травмы. Информации о травмированных пассажирах пока нет», — говорится в сообщении.

Последствия аварии.

На Львовщине произошло ужасное ДТП на железной дороге. / © Виталий Глагола

Напомним, недавно поезд «Интерсити», следовавший в Перемышль, столкнулся с тепловозом Инцидент произошел на станции Браилов в Винницкой области. В поезде находились 576 пассажиров. Они и железнодорожники не пострадали.

