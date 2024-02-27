На Львовщине произошло масштабное смертельное ДТП: мгновенно погибли три человека (фото)

На Львовщине ночью 26 февраля произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли три человека, еще трое получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Как стало известно, трагедия произошла на автодороге Тернополь-Львов вблизи села Словита Львовского района. Предварительно, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, за рулем которого находился 41-летний львовянин.

“От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и его пассажир, 24-летний житель Золочевского района, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир "ВАЗ 2109", 28-летний житель Кировоградской области, получил телесные повреждения и, несмотря на усилия медиков, скончался в карете скорой помощи. Кроме этого, водитель микроавтобуса, его пассажир, 38-летний житель Львовского района и пассажир легковушки, 41-летний житель Золочевского района, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение”, — рассказали в Нацполиции области.

Следователи установили, что водитель "ВАЗ-2109" находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть нескольких лиц”) УК Украины. Правоохранители устанавливают все происшествия.

Напомним, что на Львовщине водитель внедорожника Jeep Cherokee насмерть сбил 13-летнего парня.

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