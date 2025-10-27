На Львовщине произошло смертельное ДТП: что известно

Реклама

На Львовщине произошло смертельное ДТП . Погиб несовершеннолетний пассажир кроссовера, еще четыре человека травмированы.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Что известно о ДТП

Как стало известно, ДТП произошло 26 октября, в 02:00, вблизи города Великие Мосты Шептицкого района. Предварительно, водитель автомобиля BMW-X5, 26-летний парень не справился с управлением и съехал в кювет. Авто опрокинулось.

«От полученных в результате ДТП травм пассажир автомобиля, 15-летний житель Шептицкого района, погиб на месте происшествия. Водитель кроссовера и еще три его пассажира — жители Шептицкого района в возрасте 19, 24 и 25 лет — получили телесные повреждения и были госпитализированы в реанимацию», — сообщили полицейские.

Так, возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Следствие продолжается.

Напомним, в Ивано-Франковской области произошло жуткое ДТП.

Установлено, что аварию вызвал пьяный учитель. Да, 23-летний водитель не справился с управлением автомобиля Hyundai. Его авто вылетело за пределы дороги и врезалось в бетонное ограждение.

Погибли два его пассажира. Это 14-летний ученик и 21-летний парень.