На Львовщине произошло смертельное ДТП: что известно
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии во Львовской области.
На Львовщине произошло смертельное ДТП . Погиб несовершеннолетний пассажир кроссовера, еще четыре человека травмированы.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Что известно о ДТП
Как стало известно, ДТП произошло 26 октября, в 02:00, вблизи города Великие Мосты Шептицкого района. Предварительно, водитель автомобиля BMW-X5, 26-летний парень не справился с управлением и съехал в кювет. Авто опрокинулось.
«От полученных в результате ДТП травм пассажир автомобиля, 15-летний житель Шептицкого района, погиб на месте происшествия. Водитель кроссовера и еще три его пассажира — жители Шептицкого района в возрасте 19, 24 и 25 лет — получили телесные повреждения и были госпитализированы в реанимацию», — сообщили полицейские.
Так, возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.
Следствие продолжается.
Напомним, в Ивано-Франковской области произошло жуткое ДТП.
Установлено, что аварию вызвал пьяный учитель. Да, 23-летний водитель не справился с управлением автомобиля Hyundai. Его авто вылетело за пределы дороги и врезалось в бетонное ограждение.
Погибли два его пассажира. Это 14-летний ученик и 21-летний парень.